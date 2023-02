Exsenátor Horník neuspěl se stížností na volby u Ústavního soudu

Bývalý senátor Jan Horník (STAN) neuspěl s ústavní stížností, ve které poukazoval na nevybíravou volební kampaň, vedenou proti němu vloni na Karlovarsku před senátními volbami. Ústavní soud se však podstatou stížnosti nakonec nezabýval, odmítl ji pro nepřípustnost.

Žádal, aby ústavní soudci přehodnotili svůj spíše zdrženlivý přístup k posuzování praktik v kampaních a případným zásahům justice do volebního procesu.

Horník, jenž nepostoupil do druhého kola, podával hned po volbách stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), ten jeho podnět zamítl. Následovala ústavní stížnost. Podle ÚS však měl Horník využít jiný typ opravného prostředku, který lze podle ústavy podávat proti „rozhodnutím ve věci ověření volby poslance nebo senátora“.

„Volba procesní strategie a zhodnocení jejích důsledků je odpovědností navrhovatele (jeho právního zástupce) a nelze ji přenášet na Ústavní soud,“ stojí v odmítavém usnesení.

Starosta Božího Daru Horník byl senátorem od roku 2004. Loni na Karlovarsku vyhrála Věra Procházková (ANO). Výrazným rozdílem porazila Evu Chromcovou z SPD.

U NSS Horník tvrdil, že byl vystaven masivní negativní kampani s nepravdivými informacemi. Odehrávala se na Facebooku, Instagramu, webu Horník nebo vekslák, prostřednictvím letáků i velkoplošné venkovní reklamy s heslem „Jan Horník (STAN) – Imunita přijde vhod“. Šlo podle něj o profesionální práci, která jej dehonestovala u tisícovek obyvatel regionu.

„I právníci, kteří pro mě stížnost k Ústavnímu soudu připravovali, se divili, že ji tak jednoduše soud odmítl. Měl přitom možnost, kdy mohl Nejvyššímu správnímu soudu ukázat cestu, jakou by mohl jít, případně i zákonodárcům. Budeme s bývalými kolegy v Senátu hledat možnosti, jak upravit třeba volební zákon případně nějaký jiný zákon. Ale to jsme na začátku,“ uvedl Horník.

Čeká na výsledky vyšetřování policie, která by mohla zjistit, kdo za cílenou dehonestující kampaní stál. Na výsledek voleb by to už nemohlo mít vliv. „Ale mně nešlo ani tak o výsledek voleb, jako o to, aby se to nemohlo znovu stát. Jsme lehce napadnutelní. Tady si nějací trollové, nějaká pátá kolona, vyzkoušela, že to funguje. A když se zaměří třeba na nějaké ústavní činitele nebo jiné konkrétní osoby, tak je mohou takto zničit,“ varuje Horník. Počítá ale s tím, že vyšetřování policie může trvat dlouhé měsíce, protože se v první fázi budou muset prozkoumat elektronické stopy. (ČTK)