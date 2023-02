Částečný součet, týdenní newsletter Petra Koubského o vědě. Dnes vysvětlujeme, jaké chemikálie unikly v USA při vykolejení vlaku v Ohiu a proč to je problém; porovnáváme rozměry penisu a počet spermií napříč desetiletími; a zvažujeme, do jaké míry je osobní auto výrazem svobody, a do jaké právě naopak.