Kurzem češtiny pro zdravotníky prošlo kolem 600 uprchlíků z Ukrajiny

Kurzy odborné češtiny pro zdravotníky absolvovalo zatím v ČR kolem 600 uprchlíků z Ukrajiny, většinou lékařky. K aprobačním zkouškám, které jsou podmínkou, aby mohli pracovat ve zdravotnictví, se zatím příliš nehlásí. Dá se to čekat až v příštím roce.

odle současných zákonných podmínek musí lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti ze zemí mimo Evropskou unii předložit žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program, podstoupit nejméně půlroční praxi, složit jazykovou zkoušku a odborný test v češtině na úrovni znalostí lékařských státnic. Podobné podmínky mají i další zdravotníci, například zdravotní sestry.

„Do tohoto procesu vstupuje každý rok kolem 500 uchazečů,“ řekla ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Irena Maříková. Dlouhodobě jsou to podle ní lékaři z postsovětských zemí, nejčastěji právě z Ukrajiny. Na počtu přihlášených k těmto zkouškám v loňském roce se podle ní ještě uprchlická vlna neprojevila.

„Úplně jsme to ještě nezaznamenali, protože do aprobačního řízení, které je celé v českém jazyce, musí vstupovat poté, co se naučí na nějaké úrovni český jazyk,“ vysvětlila. Jednotky těch, co na jaře loňského roku absolvovali jazykové kurzy organizované institutem, ale už podle ní přihlášky podaly. Větší zájem očekává Maříková spíš letos nebo až příští rok.

Celkově už různými úrovněmi jazykových kurzů IPVZ pro Ukrajince prošlo kolem 600 účastníků, většina se jich účastnila on-line. První institut uspořádal na začátku května loňského roku. „Zájem byl obrovský, nebyli jsme ho schopni uspokojit hned, byl tak převis asi 400 lidí,“ uvedla ředitelka. (ČTK)