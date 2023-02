Na plzeňském hlavním nádraží vzplanulo lešení

V pražské Winternitzově vile debatovali odborníci o železničním mostě mezi Smíchovem a Výtoní. Správa železnic už s ním nepočítá a na jeho místě chce postavit nový most podle vítězného návrhu nedávné soutěže. To se však nelíbí iniciativě Nebourat.cz, jež upozorňuje na to, že Praha přijde o jedinečnou kulturní dominantu.