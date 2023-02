Válek chce zvýšit postih za nezavedení léčiv do evidence v lékárně

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce srovnat horní výši pokut za nelegální vývoz léčiv do zahraničí a za jejich nezavedení evidence v lékárně. Nyní se tyto hranice desetinásobně liší, což podle ministra takzvaní reexportéři léků využívají.

„V poslední době reexportéři našli nový způsob, jak svou činnost skrýt,“ prohlásil Válek. Tím, že léčivé přípravky, které obdrží od distributora, nevloží do evidence v lékárně, je podle něho vyvedou ze sledovaného řetězce. „Přípravky se tak nedostanou k českým pacientům, kterým byly určeny,“ poznamenal ministr.

Zatímco za nelegální vývoz léku zavedeného do evidence může Státní ústav pro kontrolu léčiv uložit až 20milionový postih, za jeho nezaevidování pak nejvýše dvoumilionový. „Pachatelům se tak nezavádění léčiv do evidence v uvozovkách vyplatí, neboť jim hrozí desetinásobně nižší pokuta,“ řekl Válek. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby horní hranice sankce za oba přestupky činila shodně 20 milionů korun. Válek řekl, že příslušnou novelu by mohla vláda dostat v lednu, účinnost by chtěl už od července.

Ministr ve Sněmovně odpovídal na dotazy poslankyně Karly Maříkové (SPD) a poslance Lubomíra Wenzla (ANO).

Nezavádění léčiv do evidence skladových zásob sice Válek označil za problém, řekl ale také, že není pravda, že existují lékárníci, kteří by se takovou praxí „živili“ nebo obohacovali. V roce 2020 úřad uložil za tento přestupek jednu sankci, o rok později sedm, v 2022 vyměřil šest pokut a letos zatím jednu, dodal. (ČTK)