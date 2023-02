Aktivisté natřeli ulici před ruskou ambasádou v Londýně barvami Ukrajiny

Aktivisté natřeli ulici před ruskou ambasádou v Londýně barvami ukrajinské vlajky. Skupina Led By Donkeys oznámila, že akcí chce Rusku den před výročím invaze připomenout nezávilost Ukrajiny. Londýnská policie kvůli tomu zadržela tři muže a jednu ženu.

The street outside the Russian Embassy in London has been decorated in Ukrainian colours to mark the first anniversary of Putin’s genocidal invasion pic.twitter.com/6dXoYtv6Lu

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 23, 2023