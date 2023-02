Zlínský filmový festival letos nabídne i sekci věnovanou československé animaci

Snímek režiséra Jamese Camerona Avatar: The Way of Water se stal třetím nejvýdělečnějším filmem všech dob. V kinech po celém světě utržil 2,24 miliardy dolarů (přes 49 miliard korun). Na druhé příčce se stále drží Avengers: Endgame a na prvním místě je první Avatar.