Vybudování nového dukovanského reaktoru může přinést do veřejných rozpočtů až 96 miliard.

Vybudování nového reaktoru jaderné elektrárny Dukovany může přinést do veřejných rozpočtů až 96 miliard. Vyplývá to ze studie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Studie počítá se zapojením českých firem do výstavby ze 65 procent. HDP by vzrostlo o 234 miliardy.

Ekonomové z Národohodpodářské fakulty dále oznámili, že při výstavbě čtyř nových reaktorů, a většinovém zapojení tuzemských firem, by příjmy veřejných rozpočtů vzrostly až o 384 miliard, HDP by pak vzrostlo až o 936 miliard. Studii dnes představili na tiskové konferenci její autoři. (České noviny)