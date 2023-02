Legislativní nouze k projednání nižší valorizace důchodů je nutná, míní Stanjura

Projednání nižší mimořádné valorizace důchodů ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze je oprávněné, protože státu hrozí velké hospodářské škody. Novinářům to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

K mimořádné valorizaci důchodů musí stát přistoupit kvůli vysoké lednové inflaci. Podle nynějších pravidel průměrná starobní penze měla vzrůst od června o 1770 korun, vládní návrh počítá s růstem o 760 korun. Sněmovna by o návrhu měla jednat v úterý ve stavu legislativní nouze.

„Stav legislativní nouze není nic, co by se nepoužívalo relativně často. Jsou přesně definované důvody, pro které se dá použít. V tomto případě to, že hrozí značné hospodářské škody,“ řekl Stanjura.

Podle něj kabinet musí institut legislativní nouze využít i kvůli postoji opozice, která blokuje řádné fungování Sněmovny. „Jestli řekneme běžné lhůty a podíváme se, jak se chová opozice, tak nic takového jako běžná lhůta (projednávání) neexistuje,“ řekl. „I kdyby to tam (ve Sněmovně) bylo v listopadu, myslíte, že bychom dnes byli dál? Že bychom měli už projednáno třeba první čtení? Vidíme každý týden, jak se chová opozice. Nejsme schopni projednávat standardní body,“ dodal.

Opozice změnu valorizace odmítá podpořit, hrozí stížností k Ústavnímu soudu a obstrukcemi ve Sněmovně. Stanjura dnes řekl, že se ústavní stížnosti neobává. „My jsme přesvědčeni, že žádný problém není, že postupujeme podle ústavy,“ řekl. Kabinet proto náhradní řešení pro případ neúspěchu u Ústavního soudu neplánuje. Ministr zároveň zdůraznil, že každé rozhodnutí Ústavního soudu bude respektovat. (ČTK)