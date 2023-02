Zemřel obránce Azovstalu Oleh Mudrak, který strávil šest měsíců v ruském zajetí. Mudrak, který byl velitel 1. praporu pluku Azov, se vrátil na Ukrajinu po výměně zajatců. (Ukrajinska pravda)

Oleh Mudrak, call sign “Sukhar”, commander of 1st Battalion of the Azov Regiment

Died yesterday after 9 yrs of war; his heart gave out

Defended Azovstal & city of Mariupol

100 days of captivity, prisoner swap in Sept 2022

Torture, deprivation

Survived Olenivka #RestInPeace pic.twitter.com/KegytXWofB

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 23, 2023