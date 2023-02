Paroubek založil spolek Nespokojení

Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek založil levicový spolek Nespokojení, s nímž by se chtěl účastnit voleb do Evropského parlamentu a možná i krajských voleb. Kvůli sněmovním volbám v roce 2025 by podle Paroubka měla vzniknout kandidátka z celé levice. (iDnes)