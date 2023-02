Řehka: Česko loni vycvičilo přes 600 ukrajinských vojáků a 50 specialistů

Česká armáda v loňském roce vycvičila více než 600 ukrajinských příslušníků mechanizovaného praporu a zhruba 50 specialistů. Byli mezi nimi zdravotníci a specialisti chemického a ženijního vojska, oznámil náčelník generálního štábu Karel Řehka.

„Výcvik je poměrně unikátní. Není příliš zemí, které mohou cvičit na úrovni prapor. Jsme jedna z mála zemí, které to umí. A je to velmi ceněné našimi ukrajinskými protějšky,“ prohlásil Řehka na tiskové konferenci k výročí války na Ukrajině.

„Výcvik má velmi pozitivní dopady pro Armádu České republiky. Využíváme každou příležitost k tomu, abychom získali zkušenosti ze současného válčení. Současná válka na Ukrajině je jediný konflikt vysoké intenzity, dlouhodobý a velkého rozsahu proti Rusku jako našemu potenciálnímu protivníkovi, který můžeme a musíme pozorovat a bedlivě ho studovat. Děláme to v různých směrech a na různých platformách. Výcvik ukrajinské armády je jedna z nich,“ vysvětlil Řehka.

Získané zkušenosti armáda podle Řehky převede do svých doktrín, do výcviku vojáků i do modernizace.