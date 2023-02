Reuters: Evropští výrobci zvažují investovat stamiliardy do větrných elektráren ve Vietnamu

Evropští výrobci zvažují investovat stamiliony dolarů do výstavby větrných elektráren ve Vietnamu, píše s odvoláním na zdroje v průmyslu Reuters. Součástí by měla být i výroba součástek, která by se tak zčásti mohla přesunout z Číny.

Pokud se tato zpráva potvrdí, bude to další doklad stále častějšího trendu, kdy se západní výrobci stahují z Číny a přenášejí svou výrobu do jihovýchodní Asie.

Vietnam by se tak mohl stát důležitým hráčem na poli obnovitelné energetiky. Pro větrné továrny má příznivé přírodní podmínky díky silným větrům, které vanou podél jeho pobřeží. (Reuters)