Japonský císař Naruhito se v narozeninovém projevu rmoutil nad válkou

Japonský císař Naruhito vyjádřil hluboký zármutek nad utrpením lidí ve válkách a naznačil, že každý může přispět k tomu, aby skončilo. „Každý z nás opět čelí otázce, jak přispět k mírumilovnému světu,“ řekl císař u příležitosti svých dnešních 63. narozenin. Ty spolu s ním jako státní svátek slaví celé Japonsko.

Japonský císař Naruhito s manželkou, císařovnou Masako. Foto: japonské ministerstvo zahraničí, Wikimedia CC BY 4.0

O císařově projevu informuje agentura Kjódó.

Naruhito se také dotkl v poslední době velmi diskutovaného tématu: větší otevřenosti japonské císařské rodiny vůči veřejnosti.

Císařský úřad totiž zvažuje, že by informace o panovnické rodině začal sdílet i skrze sociální sítě.

Zní to jako zcela běžná věc, nijak šokující. Ale v Japonsku by se to rovnalo malé revoluci.

Japonská monarchie je – na rozdíl od těch evropských – stále hluboce konzervativní a uzavřená. Členové císařské rodiny podléhají tvrdým pravidlům a mají velice málo osobní svobody; jejich dennodenní život se odvíjí pod přísným dohledem císařských úředníků.

Patrně nejviditelnějším a nejznámějším dokladem daně, kterou si tento nesvobodný život na členech císařské rodiny vybírá, je osud nynější císařovny Masako. Někdejší profesionální diplomatka po sňatku s tehdy ještě korunním princem Naruhitem těžce onemocněla.

Přesto spolu císařský pár, který se před třiceti lety bral nejen z povinnosti, ale také z lásky, zůstal. Císař své manželce vyjádřil úctu a lásku také v dnešním projevu.