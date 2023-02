Maďarský parlament bude jednat o ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO

Maďarský parlament začne příští týden diskutovat o ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO. Očekává se, že Budapešť přistoupení obou zemí k NATO schválí. Pak už bude zbývat jen souhlas Turecka, které ho ale zatím především Švédsku odmítá dát.

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k otázce členství v obranné alianci.

Vstup dvojice severských států musí ratifikovat všichni stávající členové. Ve 28 případech se tomu tak už stalo. Zbývá jen Maďarsko, které se snaží s Ruskem nadále udržovat dobré vztahy a odmítá posílání zbraní pro Ukrajinu přes své území, a hlavně Turecko.

Ankara kritizuje Švédsko kvůli tomu, že podle něj poskytuje útočiště kurdským radikálům. V lednu navíc zrušila na únor plánované rozhovory s oběma severskými zeměmi, když krajně pravicový politik při protestu ve Stockholmu spálil kopii koránu. Dnes švédský premiér Ulf Kristersson řekl, že rozhovory mají pokračovat v polovině března.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas v případě Finska, bez ohledu na Švédsko. Obě severské země i další spojenci ale dávají najevo, že by bylo dobré, aby do NATO byly přijaty současně. (ČTK)