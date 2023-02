Fiala bilaterálně jedná s Morawieckim

Fiala letí za Bidenem a dalšími lídry do Varšavy, nízkonákladovou linkou se poté přesune do Dubaje. Tam by měl podle informací redakce přiletět nad ránem ve čtvrtek. V Abú Zabí bude jednat s prezidentem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem a místopředsedou vlády Mansúrem bin Zajdem Nahajánem.