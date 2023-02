Nejvyšší soud USA projednává zlomový případ o odpovědnosti provozovatelů webů

Nejvyšší soud USA projednával zlomový případ Gonzalez v. Google, který může zásadně ovlivnit provoz sociálních sítí. Žalobci žádají zrušení klíčového právního štítu, který chrání technologické společnosti před odpovědností za příspěvky jejich uživatelů.

Současný případ odstartovala rodina Američana, který byl zabit při teroristickém útoku v Paříži v roce 2015. Navrhovatelé tvrdí, že společnost Google tomu napomohla, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti YouTube. Ta podle rodiny porušila protiteroristický zákon tím, že napomáhala ISIS, protože prostřednictvím svého doporučovacího algoritmu propagovala videa této skupiny.

Soudy nižší instance se postavily na stranu společnosti Google s tím, že článek 230 chrání společnost před odpovědností za obsah třetích stran, který Google zveřejní.

Navrhovatelé tvrdí, že doporučení YouTube ve skutečnosti představují vlastní projev společnosti, který by nespadal pod ochranu odpovědnosti.

Diskuze se vede o tom, kde je hranice toho, co se považuje za obsah vytvořený samotnou společností YouTube. Podle rodiny to byl právě ten algoritmus, který uživatelům nabízí další a další videa podle jejich předchozích preferencí, co přispělo k motivaci vraha zabít při teroristickém útoku i jejich syna.

Projednávání dále pokračuje, verdikt by měl být znám na jaře či v červnu. (CNBC)