Šéf Vagnerovců Prigožin viní ruské ministerstvo obrany z „velezrady“

Šéf žoldnéřské skupiny Vagnerovci Prigožin pokračuje ve slovních útocích na ruské ministerstvo obrany. Poté co ho osočil, že jeho bojovníky „zradilo“ a chce je „zničit“, vyzývá běžné Rusy, ať tlačí na ruskou armádu a přimějí ji, aby se na Ukrajině dělila s Vagnerovci o munici.

Jevgenij Prigožin – jinak také jeden z důvěrníků Vladimira Putina a oligarcha těsně navázaný na ruskou vojenskou rozvědku GRU – včera zveřejnil hlasovou zprávu na síti Telegram, v níž tvrdí, že se ministerstvo obrany pod vedením Sergeje Šojgua staví proti vyzbrojování Vagnerovců.

„Zkrátka proti tomu existuje přímý odpor,“ řekl a prohlásil to za „velezradu“.

Dnes si ještě přisadil. Tvrdí, že na sociálních sítích vídá výzvy, aby armáda bojovníky Vagnerovců vyzbrojila. A že velmi pomohlo, kdyby o to ruskou armádu požádali všichni Rusové.

„Kdyby každý Rus (…) jednoduše řekl ‚dejte Vagnerovcům munici‘, jak se to už teď děje na sociálních sítích, už to by bylo důležité,“ řekl na Telegramu. (BBC)