Fiala z Varšavy poletí nízkonákladovou linkou do Dubaje

Členy bukurešťské devítky (B9) jsou kromě Česka Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Uskupení vzniklo v roce 2015 v reakci na agresivní postoj Ruska po anexi ukrajinského Krymu.

Všech devět lídrů bude jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem, který do Varšavy přiletěl ze své bleskové návštěvy ukrajinského Kyjeva. Hlavním tématem debaty by měla být pokračující podpora Ukrajiny a posilování východního křídla NATO.

Po jednání lídrů se Fiala setká na bilaterálním jednání se svým polským protějškem Morawieckim. Hovořit by podle Úřadu vlády měli především o spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti a česko-polských vztazích.

Zatímco vládní speciál, kterým Fiala do Varšavy se svou delegací přiletí, se bude v noci vracet zpět do Prahy, premiér odletí s menší delegací a se svou ochrankou komerčním letem do Spojených arabských emirátů. Do Dubaje by měl podle informací redakce přiletět nad ránem ve čtvrtek.

„Do Varšavy letí premiér armádním letounem CASA, ten se ale vrací bez něj. On sám pokračuje nízkonákladovou leteckou společností Fly Dubai do Dubaje,“ řekl k tomu Deníku N mluvčí vlády Václav Smolka.

V Abú Zabí bude jednat s prezidentem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem a místopředsedou vlády Mansúrem bin Zajdem Nahajánem. S oběma by měl hovořit hlavně o hospodářské spolupráci, energetické bezpečnosti, ale také o obranně-průmyslové spolupráci obou zemí.

Na závěr by měl navštívit jeden z největších zbrojařských veletrhů na světě IDEX, kterého se účastní téměř třicet firem českého obranného průmyslu.