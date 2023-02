Stanjura hodlá trestat lidi, kteří si vyberou penzijní připojištění najednou

Ministerstvo financí hodlá zasáhnout vůči lidem, kteří si vyberou úspory z penzijního připojištění najednou. Navrhuje, že by v takovém případě museli vrátit čtvrtinu až polovinu státního příspěvku.

Další možností je výnos z penzijního spoření více zdanit – dnes si stát strhává 15 procent z toho, co uložené peníze vydělaly. O kolik by se zdanění mohlo zvednout, zatím není jasné. Případně by se mohly nakombinovat obě možnosti.

Navrhovaná změna nesmí být retroaktivní – omezení by se tedy nevztahovalo na již uzavřené smlouvy, ale pouze na ty nové. Současných 4,41 milionu účastníků by si tak mohlo všechny své úspory nadále vybrat najednou.

Ministerstvu se praxe jednorázového vybírání peněz na důchod nezamlouvá, protože lidé je pak mnohdy neužívají k průběžnému finančnímu přilepšení ke státní penzi. Právě k tomu má být ale penzijní připojištění určeno. Zmíněnou praxi kritizoval ministr financí Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro Deník N. (HN)