Real Madrid a Neapol mají blíže do čtvrtfinále Ligy mistrů

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili v osmifinále Ligy mistrů nad Liverpoolem 5:2, přestože už po 14 minutách prohrávali o dvě branky. V souběžně hraném utkání zvítězil neapolský tým nad Frankfurtem 2:0. Odvety se hrají 15. března.

Liverpool poslali do vedení zkraje zápasu Núňez a Salah, ještě do poločasu však dvěma brankami vyrovnal Vinícius Júnior. Na druhém gólu každého týmu se výraznou měrou podílel chybující brankář soupeře – Thibaut Courtois neudržel vysoký míč a přihrál Salahovi, Alisson na druhé straně trefil Vinícuse, od nějž se míč odrazil do sítě.

Po změně stran vstřelil vítězný gól Militao, další dvě pojišťující trefy přidal Benzema a obhájci trofeje díky tomu mají nakročeno do čtvrtfinále. Pro Liverpool se jedná o nejvyšší prohru na domácí půdě v evropských soutěžích.

Neapol mohl ve Frankfurtu poslat do vedení po půlhodině Kvaratskhelia, pokutový kop však neproměnil. Před poločasem zařídil vedení italského týmu Osmihen, po hodině hry jej pojistil Di Lorenzo. Domácí hráli velkou část druhého poločasu bez vyloučeného Kolo Muaniho. (Livesport)