Bidenova cesta do Kyjeva je v mnohém historická, ale v jedné věci zcela unikátní: Ještě nikdy v dějinách USA nejel americký prezident do země s aktivním válečným konfliktem, kde by jej zároveň nejistily přítomné americké vojenské jednotky. Výjimečná proto byla i bezpečnostní opatření.