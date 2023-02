Papež František dále ztížil konání mší v latině, symbolu konzervativců

Z demisí papežů by se podle papeže Františka neměla stát móda, papežský úřad je podle něj doživotní. Potvrdil, že krátce před nástupem do funkce podepsal dopis, kde se vzdává úřadu v případě, že by ho nemohl zastávat z vážných zdravotních důvodů. Dodal však, že neví, kde se nyní list nachází.