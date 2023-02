Čaputová: Slovensko ani pět let po Kuciakově vraždě nesmí rezignovat na slušnost

Ani pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové nesmí Slovensko podle prezidentky Zuzany Čaputové rezignovat na volání po slušnosti v politice. Čaputová to řekla poté, co v centru Bratislavy uctila památku zavražděné dvojice.

„Slušnost je to poslední, co nás při charakteristice slovenské politiky napadne. Lež se chce legitimizovat jako alternativní názor, u politiků často slova předbíhají myšlenky. Navzdory tomu nesmíme na slušnost rezignovat, hlavně nesmíme zapomenout na to, po čem jsme na náměstích před pěti lety volali, když se budeme opět rozhodovat například ve volbách,“ uvedla Čaputová.

Hlava slovenského státu naopak ocenila vyšetřování podezření ze závažné kriminality, korupce či zneužívání moci v minulosti.

Vražda Jána Kuciaka v roce 2018 vyústila v mohutné demonstrace a v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica, jehož strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) o dva roky později po porážce v parlamentních volbách skončila v opozici. Následně policie začala stíhat vícero lidí v různých kauzách z doby, kdy byl Směr-SD u moci. Po prosincovém pádu nynější vlády premiéra Eduarda Hegera a před zářijovými předčasnými volbami je Směr-SD druhou nepopulárnější stranou v zemi.

Výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové si připomínají také slovenská média, která kromě jiného mapují politický a společenský vývoj v zemi za posledních pět let. Například listy Sme a Pravda kritizovaly šéfa nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče za způsob výkonu politiky poté, co OLaNO, jež se vymezovalo vůči Ficově straně, v roce 2020 přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby. (ČTK)