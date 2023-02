Řehka: Válka v Evropě není nemyslitelná, je nutné se na ni chystat i v míru

Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Na velitelském shromáždění v sídle ministerstva obrany to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Členství v NATO označil za nejlepší možné odstrašení, které snižuje pravděpodobnost hrozeb.

V případě konfliktu mezi NATO a Ruskem by bylo v Česku velké množství legitimních cílů pro zbraně, které jsou už dnes v ruském dosahu. „Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak,“ uvedl. Považuje za nutné nic si nenalhávat a veřejnost o tom informovat.

Řehka připomněl, že loni v létě stanovil bojeschopnost a maximální míru připravenosti za svůj hlavní cíl. „Teď to platí víc než kdy dřív. Pro velitele to znamená, aby se zcela vážně připravovali na boj. Cvičte, zkoušejte, experimentujte. Pokud něco nefunguje, změňte to. Pokud to nemůžete změnit, tlačte na své velení,“ uvedl v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Řehka zdůraznil, že svět se rychle technologicky posouvá. „Vývoj umělé inteligence pokročil natolik, že tento projev by dnes už zvládl napsat jazykový chatbot. A jak jsme se posunuli my? Stíháme tento vývoj? K umělé inteligenci a dalším přelomovým technologiím jsme se ještě ani nedostali, protože nemáme v pořádku ani základní věci,“ varoval.

Umělá inteligence a další technologie nás nespasí a ani nejsou prioritou, doplnil. „Chci tím jenom ukázat, jakou rychlostí se svět posouvá a že naše nastavení a myšlení tomu musí odpovídat. O tom mluvíme už dlouho, ale sebekriticky musím říct, že jsme se neposunuli dostatečně,“ řekl.

Armáda má podle Řehky nyní zdroje na to, aby financovala svou modernizaci. „Je to velká šance,“ zdůraznil. Česko čelí reálné hrozbě a armáda nesmí společenskou vůli investovat do obrany promarnit. „Musíme dohánět problémy ve všech oblastech, informační podporou, palebnou silou, mobilitou, ochranou vojsk a logistikou počínaje, velením, řízením a spojením konče,“ řekl. (ČTK)