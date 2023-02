Izraelským parlamentem prošla v prvním čtení kontroverzní soudní reforma

Izraelský parlament v prvním čtení schválil návrh kontroverzní soudní reformy, kvůli níž včera demonstrovaly před budovou zákonodárného sboru desítky tisíc lidí. Informovala o tom agentura Reuters.

Deník Haaretz napsal, že podle neoficiálních odhadů se na dnešní demonstraci sešlo nejméně sto tisíc lidí. Podobný protest se v Jeruzalémě konal už před týdnem, kdy se ho podle organizátorů účastnilo na 100 000 lidí, jiné zdroje psaly asi o 70 000 až 80 000 demonstrantů u sídla parlamentu. Premiér Benjamin Netanjahu dnes poslancům své strany Likud řekl, že „protestující pošlapávají demokracii“ a „nerespektují výsledky voleb“, napsal deník Haaretz s odkazem na poslankyni Likudu.

Deník Haarec dnes po poledni zveřejnil video, na němž je okolí parlamentu zaplněné davy lidí mávajících izraelskými vlajkami. Už dříve místní média informovala také o demonstracích v Tel Avivu a dalších městech. Deník The Jerusalem Post ráno napsal, že demonstrující zablokovali některé silnice, včetně té, která vede z Tel Avivu na Ben Gurionovo mezinárodní letiště. Skupiny protestujících se ráno také posadily před domy několika vládních poslanců, aby nemohli odjet do parlamentu. Server The Times of Israel ráno napsal, že tisíce rodičů se svými dětmi manifestují před školami v různých částech země.

Policie v Jeruzalémě postavila okolo budovy parlamentu zábrany a posílila nasazení policistů v ulicích. Několik demonstrantů bylo dnes zadrženo kvůli blokádám silnic, napsal The Jerusalem Post. Ministr národní bezpečnosti Ben-Gvir dnes kritizoval policii, že blokádám silnic nezabránila. „Svoboda slova ano, anarchie ne. Musíme zachovat chod země a nedovolit anarchistům, aby ji paralyzovali,“ řekl Ben-Gvir.

Proti návrhu soudní reformy se v Izraeli konaly velké demonstrace už od začátku ledna každou sobotu v Tel Avivu, posléze se rozšířily do dalších měst. Návrh vládní koalice, v níž jsou zastoupeny i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, je předmětem kritiky ze širokého spektra a mnozí se obávají o izraelskou demokracii. Například někdejší šéf izraelské tajné služby Mossad Tamir Pardo řekl, že by rozsáhlé reformy posunuly Izrael směrem k diktatuře. (ČTK)