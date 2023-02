Středočeský kraj prověřuje kybernetickou bezpečnost příspěvkových organizací a úřadů

Středočeský kraj prověřuje kybernetickou bezpečnost úřadu a svých příspěvkových organizací, úředníci například nedávno čelili cvičnému phishingovému útoku. Hejtmanství se věnuje také zabezpečení nemocnic.

Krajští úředníci se školí, jak se chovat na sociálních sítích nebo jak nakládat s podezřelými e-maily. Podle architekta kybernetické bezpečnosti krajského úřadu Petra Staňka je ale také třeba ověřit, zda získané znalosti umějí používat v praxi. Před dvěma týdny se proto vedení kraje rozhodlo podniknout cvičný phishingový útok na vlastní úředníky. Rozeslalo jim podvodný e-mail, který se od nich snažil vylákat osobní údaje.

Podle Staňka šlo o velmi sofistikovaný test, jehož výsledky dopadly podle očekávání. Část úředníků si nebezpečí uvědomila, část podlehla zvědavosti. „Chtěli jsme zjistit aktuální situaci a navázat na ni některá opatření. Samozřejmě jsme očekávali, že to nebude ideální,“ řekl k výsledkům testu vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Roman Sviták. Podrobnější údaje kraj nezveřejnil.

Hejtmanství se věnuje také zabezpečení nemocnic. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) řekla, že kraj nezaznamenal žádný další podobně závažný kybernetický útok jako ten, který v roce 2019 ochromil provoz benešovské nemocnice. Problematiku má podle ni na starosti komise pro digitalizaci a chytrý kraj.

„Udělala se směrnice o kyberbezpečnosti pro všechny nemocnice. Bylo poměrně náročné ji vypracovat tak, aby byla funkční, aby to nebylo něco, co bude na papíře, ale v reálu to není možné aplikovat. Takže směrnice funguje, všechny nemocnice teď mají z mého pohledu velmi dobré zabezpečení z hlediska kyberbezpečnosti,“ uvedla Pecková.

Podle zástupců kraje to ale neznamená, že by se hackeři už o středočeské nemocnice nezajímali. „Útoky jsou pořád, ale je otázka jejich sofistikovanosti. Některé jsou spíše amatérské,“ uvedl Sviták. (ČTK)