EU rozšířila sankce proti íránskému režimu za tvrdé potlačování protestů

Evropská komise hledá cesty, jak by státy EU mohly spolupracovat při nákupu munice pro Ukrajinu. Uvedla to na Mnichovské konferenci Ursula von der Leyen. „Nemyslím si, že je Ukrajina právě teď v pozici, kdy by to zvládla financovat. Proto bychom to měli financovat my.“ (The Guardian)