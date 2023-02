Německý ministr obrany navštívil ukrajinské vojáky na základně v Münsteru

Ukrajinci jsou nadšeni z návštěvy Joea Bidena. „To mě opravdu ohromilo, nečekala jsem to. Hodně to znamená,“ řekla stanici CNN Julia Ivanova. „Je neuvěřitelné, že v takovéto době přijede americký prezident do Kyjeva,“ reagoval voják Andrej Ketov. „Je to pro nás velká podpora,“ řekl student Vitalij Dmyterčuk.