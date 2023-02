Biden v Kyjevě: Jsem tu, abych ukázal podporu světa Ukrajině

„Dnes se v Kyjevě setkávám s prezidentem Zelenským, abych s ním vedl rozsáhlou diskusi o naší podpoře Ukrajiny,“ řekl americký prezident Joe Biden ve svém projevu v ukrajinské metropoli. Připomněl, jak si před rokem, kdy začala ruská invaze, se Zelenským telefonoval. „Nikdy na to nezapomenu.“

„Pamatuju si na to jako dneska. Zeptal jsem se vás, jak můžu pomoct, pane prezidente. Vy jste mi řekl – dejte dohromady světové lídry a poproste je, aby podporovali Ukrajinu. Nevěděl jste, kdy spolu budeme zase mluvit. Svět se tehdy připravoval na pád Kyjeva a možná i na konec Ukrajiny. Ale o rok později – Kyjev stojí. Ukrajina stojí. Svoboda stojí. Demokracie stojí,“ řekl Biden.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

