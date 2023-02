Biden se při utajované návštěvě Kyjeva setkal se Zelenským, Ukrajině přislíbil další pomoc

Americký prezident Joe Biden je na návštěvě Kyjeva. Web Ukrajina online zveřejnil záběry, na kterých jde Biden po Michajlovském náměstí v ukrajinské metropoli spolu s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Ve chvíli, kdy prezident USA Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vycházeli z Michajlovského kostela v centru Kyjeva, zněly sirény ohlašující nebezpečí raketového či leteckého útoku.

Ještě během poplachu Biden se Zelenským uctili památku padlých obránců Ukrajiny. Ke zdi se jmény a fotografiemi ukrajinských vojáků i dobrovolníků, která je na Michajlovském náměstí, došli pěšky.

Biden řekl, že Ukrajina dostane nový balík vojenské pomoci v hodnotě 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun). Zelenskyj prohlásil, že spolu v Kyjevě jednali o zbraních dlouhého doletu, informovala agentura Reuters.

Bidenova návštěva byla do poslední chvíle utajovaná. Do ukrajinské metropole se vydal několik dní před prvním výročím ruské invaze, kterou Moskva zahájila loni 24. února a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Americký prezident se v těchto dnech chystá také na plánovanou návštěvu Polska. (The Insider, Ukrajina online, ČTK)

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023