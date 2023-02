UNICEF: Téměř tři pětiny dětí v ČR vidí smysl v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Téměř tři pětiny dětí v Česku si myslí, že má smysl pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Třetina chlapců a děvčat se pak nějak do pomoci příchozím přímo zapojila. Ukázal to průzkum Dětského fondu OSN (UNICEF) Mladé hlasy, který provedla agentura STEM/MARK.

Celkem 13 procent školáků si myslí, že pomoc uprchlíkům smysl nemá. Tři z deseti dětí nevěděly, nebo měly jinou odpověď. Celkem 56 procent chlapců a děvčat smysl pomoci vidí. Na gymnáziích jsou o něm přesvědčeny dvě třetiny studentů a studentek, na učilištích necelé dvě pětiny učňů a učnic. Ochotnější pomáhat jsou děti vysokoškoláků a z bohatších rodin.

Celkem 34 procent dětí uvedlo, že se do pomoci nějak zapojily. Tři pětiny pomohly materiálně. Ukrajinským spolužákům pomáhá 16 procent chlapců a děvčat. Rodiny tří procent školáků, kteří podporu zmínili, poskytly ubytování. Podle zjištění se nejvíc do pomoci zapojily dívky z domácností s vyššími příjmy. Většinou darovaly různé věci.

Sedm z deseti dětí odpovědělo, že válka na Ukrajině jejich život nezměnila. Jedno procento dotázaných řeklo, že se jejich podmínky zlepšily. Celkem 13 procent odpovědět nedokázalo. Podle 16 procent se vše obrátilo k horšímu. Chlapci a děvčata, jimž se život změnil, jako hlavní důvod uváděli zdražování a šetření. Pětina dětí pak ale řekla, že jim vadí Ukrajinci.

Část dotazů se týkala i představ, jaká by měla Česká republika být. Nejvíc dětí odpovědělo, že by chtěly Česko bez bojů a války. Bylo to 57 procent. Polovina by si přála lepší ekonomickou situaci. Ve srovnání s podobným průzkumem v roce 2021 se podle autorů důraz na obě témata zvedl.

Výsledky dnes školákům a školačkám představili vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéfka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. Několik desítek dětí zaplnilo tiskový sál v sídle vlády. Měly možnost pokládat dotazy. Hlásily se vytrvale a opakovaně. Zmocněnkyně a ministr nestíhali vyvolávat a odpovídat.

Průzkum probíhal loni v srpnu a září. Agentura STEM/MARK se ptala 403 chlapců a děvčat od devíti do 17 let. (ČTK)