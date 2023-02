Pavel se setká s Jurečkou či s Rychetským a zamíří na Ústecko

Zvolený prezident Petr Pavel bude tento týden jednat s ministrem práce Marianem Jurečkou či s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ve čtvrtek ho čeká výjezd do Ústeckého kraje, o víkendu připomene rok od začátku války na Ukrajině.

Dnes odpoledne se zvolený prezident setká s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem, setkání s Rychetským bude následovat vpodvečer. Zítra ráno Pavel absolvuje lékařskou prohlídku v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, poté by se měl setkat s náměstkem ministryně obrany Janem Jirešem. Večer poté poskytne rozhovor novinářce CNN Christiane Amanpour.

Čtvrtek by měl Pavel strávit na Ústecku, kde podle předběžného programu zavítá do Šluknova, Mikulášovic, České Kamenice a Ústí nad Labem. Z informací zveřejněných jeho týmem dále vyplývá, že v sobotu se zúčastní streamovaného přenosu na sociálních sítích k výročí začátku války na Ukrajině. Večer by měl navštívit vzpomínkový koncert na velvyslanectví Ukrajiny.