Severní Korea odpálila podle Soulu další balistickou raketu. Uvedla to agentura Reuters. Poslední raketový test přitom KLDR uskutečnila teprve v sobotu.

V obou případech rakety směřovaly do moře východně od Korejského poloostrova. Japonská pobřežní stráž, která odpal také potvrdila, vydala i varování před dalšími dvěma možnými balistickými raketami.

Reuters také tlumočil slova Kim Jo-čong, vlivné sestry severokorejského vůdce Kim Čong-una, podle níž má komunistická země uspokojivé raketové technologie a schopnosti. Pchjongjang podle ní také pečlivě zkoumá zvýšenou přítomnost amerických strategických sil v regionu. Slíbila protiopatření, pokud to bude nutné.

V sobotu Severní Korea podle vyjádření své tiskové agentury KCNA otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů. Údaje z testu ukazují, že zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, napsala agentura AP.

Kim Jo-čong dnes uvedla, že to, jestli bude její země Tichý oceán využívat jako svou „střelnici“, závisí právě na USA. (ČTK)