Kupka odmítl Havlíčkovu kritiku chystaných změn valorizace důchodů

První místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že hnutí bude ve Sněmovně obstruovat. Nesouhlasí se snížením valorizací důchodů, které plánuje vláda. „Pro nás je to opravdu nepřijatelné. Uděláme vše pro to, aby se to neschválilo,“ řekl Havlíček. Vláda podle něj hází důchodce přes palubu. (CNN Prima News)