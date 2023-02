Scholz: Dodávky zbraní na Ukrajinu válku neprodlužují, je tomu naopak

Dodávky zbraní na Ukrajinu podle německého kancléře Scholze válku neprodlužují, ale právě naopak. Kancléř to prohlásil na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Ruský prezident Vladimir Putin podle něj nemůže se svými mocenskými ambicemi na úkor svých sousedů zvítězit.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Ukrajina se proto může na Berlín v další podpoře spolehnout. Scholz zároveň vyzval západní spojence, aby se co nejrychleji připojili k německým dodávkám tanků na Ukrajinu.

„Jsem si naprosto jistý, že Putin nikdy nečekal, že by se Západ mohl tak jednotně postavit ruské agresi,“ řekl Scholz. Německá podpora Ukrajině včetně poskytování moderních zbraní budou podle kancléře pokračovat tak dlouho, dokud to bude třeba. „Vždy ale budeme jednat tak, abychom konflikt nevyhrotili,“ uvedl. Berlín dlouhodobě ujišťuje, že rozšíření války do dalších zemí chce zabránit.

„Putinův revizionismus nemůže zvítězit,“ řekl. V projevu kancléř zdůraznil, že Německo od začátku invaze muselo překročit řadu omezení, které si ve své zahraniční politice v poválečných letech stanovilo. Tím hlavním bylo rozhodnutí Ukrajině vůbec zbraně poskytnout, což původně odmítalo. Scholz rovněž poukázal na to, že Německo patří v Evropě k zemím, které Ukrajině nejvíce pomáhají.

Německo se rovněž rozhodlo předat Ukrajině moderní tanky Leopard 2. Tyto tanky přislíbily i další země. Scholz poznamenal, že některé státy nakonec neposkytnout moderní verze těchto tanků jako Německo, zároveň spojence vyzval, aby se s dodávkami tanků připojili k Berlínu. „Ti, kteří takové tanky dodat mohou, by tak nyní měli skutečně učinit,“ řekl. Bez upřesnění uvedl, že předání prvních tanků očekává velmi brzy. (ČTK)