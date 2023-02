Jurečka postrádá u odborářů návrhy na řešení udržitelnosti důchodového systému

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka podle svých slov postrádá od protestujících odborů návrhy na řešení udržitelnosti penzijního systému. Novinářům řekl, že názor odborů zná a komunikuje s nimi na odborné bázi.

Schůzku s odboráři domluvenou nemá, počítá, že se s nimi setká nejpozději na zasedání zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů v polovině března. Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se chystají dnes představit slabiny diskutovaných změn v důchodech. Stát podle Jurečky musí mít i na pomoc dalším, nejen důchodcům, jejichž penze dosud rostly s inflací.

„Musím se ptát, jaká jsou řešení odborů, aby tady byl udržitelný důchodový systém, abychom byli schopni lidem zabezpečit kvalitu života i po roce 2030, 2040 a podobně. A zatím jsem na to opravdu objektivní odpověď, která je schopná reflektovat celou tu situaci, neslyšel,“ uvedl Jurečka. Je podle něj třeba vnímat kontext – státní rozpočet, jeho možnosti, tempo zadlužování. Vláda proto plánuje v červnu zvýšit důchody méně, než stanovuje zákon. Stát podle něj musí mít i peníze na pomoc dalším částem společnosti, lidem, jejichž finanční situace se loni výrazně zhoršovala, na rozdíl od lidí, kteří pobírají důchody valorizované loni plně na úroveň inflace.

Pětikoaliční kabinet v programovém prohlášení slibuje, že reformu provede. Premiér Petr Fiala (ODS) v posledních dnech několikrát zopakoval, že reformování systému důchodů je nutné, aby byl udržitelný i pro příští generace penzistů. Podotkl, že změny měly provést už předchozí vlády. Podle ekonomů a některých politiků není možné v nynější podobě důchody dlouhodobě udržet, systém se propadá do dluhů. Podle schváleného rozpočtu jsou letos výdaje na důchody o 62,5 miliardy korun vyšší než příjmy. Suma nezahrnuje ještě připravovanou mimořádnou červnovou valorizaci.

Ministři zatím zmiňují zrušení stropu na důchodový věk. Ten se nyní každý rok o pár měsíců posouvá, zastavit by se měl v příštím desetiletí na 65 letech. Vládní politici mluví o tom, že by se pak ale mělo dál v postupném navyšování pokračovat až do 68 let, a to podle prodlužování života. Podle zástupců vládní koalice by se mělo upravit i spoření na stáří, aby ho lidé čerpali každý měsíc jako část důchodu. Zmiňuje se také přiblížení odvodů osob samostatně výdělečně činných odvodům zaměstnanců, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let či dřívější důchod pro náročné profese. V programové prohlášení vláda píše o zvýšení solidární části důchodu či o snížení odvodů zaměstnavatelům. Ministři už uvedli, že vzhledem k zadlužování nebude pokles sazby pojistného možný.

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních. Požadují, aby tato skupina byla širší. Kritizují také případné snižování odvodů. (ČTK)