Americká vláda posílá do kontaminované vesnice v Ohiu humanitární pomoc

Ekologická katastrofa po nehodě vlaku s toxickým nákladem v americkém Ohiu se stupňuje. Senátor J. D. Vance natočil záznam chemikálií, které zůstávají v potocích, v nichž pomřely ryby. Lidé si stěžují na toxický vzduch, vláda zasílá humanitární pomoc. (CNN)

Visited a local creek in East Palestine today. These waterways are still very polluted. It’s time for Norfolk Southern to finish the cleanup. Check this video out: pic.twitter.com/4lsHBmrMJj

— J.D. Vance (@JDVance1) February 16, 2023