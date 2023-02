Česko vyrobí systémy protivzdušné obrany pro Ukrajinu, zaplatí je Nizozemsko

Vývoj bojů (357. den): Ukrajina brzy zjistí, zda Rusové mají připraveno tisíc tanků, nebo je to fáma. Před výročím invaze se čeká na to, zda Moskva vrhne proti Ukrajině většinu svých rezerv. Mnozí západní pozorovatelé si myslí, že i kdyby Rusové měli nachystaných tisíc tanků, bude to mít jen nízký efekt, pokud mají nefunkční logistiku a demoralizované vojáky.