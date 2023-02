Dnes náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. „Těžko se vyrovnávám se zprávou, že odešel jeden z nejtalentovanějších českých diplomatů Jakub Dürr. Je mi to ohromně líto a v myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými,“ napsal ministr zahraničí Jan Lipavský. Diplomatovi bylo 46 let. (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí s velkým zármutkem oznamuje, že dnes náhle zemřel Jakub Dürr, český velvyslanec v Polsku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a jeho blízkým. pic.twitter.com/0OSfTSoiVs — MZV ČR (@mzvcr) February 16, 2023