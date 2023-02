Skupina expertů vyšetřujících smrt Pabla Nerudy předala svou zprávu soudkyni

Skupina expertů, kteří mají objasnit záhadnou smrt básníka Pabla Nerudy, ve středu předala svou zprávu soudkyni Paole Plaze, která smrt literáta vyšetřuje. Zjišťuje, zda byl Neruda otráven na popud režimu diktátora Pinocheta.

Pablo Neruda, který podporoval prezidenta Salvadora Allendeho, zemřel v roce 1973 několik dní po státním převratu proti levicovému prezidentovi, který vedl právě generál Augusto Pinochet. V době svého úmrtí v nemocnici se připravoval na útěk do exilu do Mexika, kde chtěl vést odboj proti Pinochetově režimu. Podle oficiálních dokumentů básník zemřel kvůli komplikacím způsobeným rakovinou prostaty.

Toto odůvodnění však u řady lidí vyvolávalo podezření. V roce 2017 komise mezinárodních expertů vyloučila, že Neruda zemřel na nemoc uvedenou v úmrtním listu. Příčinu úmrtí se jí ale nepodařilo určit.

Soudkyně Plaza se distancovala od zpráv, které se tento týden objevily v médiích a podle kterých Nerudu zabila vysoce toxická bakterie. „Soud až do dnešního dne nevěděl, co zpráva expertů obsahuje,“ uvedla soudkyně, která vede vyšetřování Nerudovy smrti již více než deset let.

Rodolfo Reyes, právník a Nerudův synovec, již na začátku týdne uvedl, že měl ke zprávě přístup a že její výsledky potvrzují, že byl jeho strýc otráven. „Tato bakterie je biologickou zbraní, která byla vstříknuta do Pabla Nerudy a ten několik hodin poté zemřel,“ řekl Reyes agentuře AFP.

Nerudův prasynovec Bernardo Reyes ale tuto teorii odmítl s tím, že „vědecké závěry nedokážou určit, zda došlo k vraždě“. Navíc podle něj v roce 1973 v tehdejší diktatuře ještě „nebylo rozvinuto využití chemických metod při atentátech“. (ČTK)