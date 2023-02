WHO naléhá na Čínu, aby více spolupracovala při pátrání po původu koronaviru

Světová zdravotnická organizace naléhá na Čínu, aby více spolupracovala při pátrání po původu koronaviru SARS-CoV-2. V Ženevě to řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že už před sedmi týdny napsal „vysoce postavenému funkcionáři“ v Pekingu dopis s prosbou o spolupráci.

Speciální rada nezávislých expertů pro strategie při hledání původu nových nemocí při WHO předložila jasná doporučení pro nezbytné studie, které je třeba v Číně provést, řekl dnes krizový koordinátor WHO Mike Ryan. Členské státy WHO mají povinnost takové studie provádět, zdůraznil Ryan. WHO podle něj očekává výsledky.

Tedros podle Ryana Číně opakovaně nabízel podporu a požadoval provedení studií. „A dokud tyto studie nebudeme mít, zůstávají všechny hypotézy o původu viru ve hře,“ zdůraznil Ryan. Poukázal tak na domněnku, že vir možná unikl z laboratoře v čínském městě Wu-chan, což Čína vždy odmítala.

Časopis Nature v jednom svém článku napsal, že WHO po první studijní cestě do Číny na počátku roku 2021 další fázi vědeckého zkoumání původu koronaviru vzdala kvůli odporu Číny. Organizace takovou interpretaci odmítá. „Je tu vědecký a morální rozměr problému a musíme nadále tlačit na odpověď ohledně původu pandemie, která začala v Číně na konci roku 2019,“ zdůraznil Tedros na každotýdenní tiskové konferenci. (ČTK)