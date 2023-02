První ruský novinář jde za šíření údajné fake news o ruské armádě za mříže

Novinářku Marii Ponomarenko poslal soud v ruském Barnaulu na šest let do vězení za protiválečný příspěvek o ruském útoku na divadlo v ukrajinském Mariupolu. Žurnalistka už strávila 9 měsíců ve vazbě, kde se pokusila o sebevraždu.

В России посадили в тюрьму на 6 лет журналистку Марию Пономаренко за правду о бомбежках Мариуполя https://t.co/ii2wnIOziy pic.twitter.com/GibxEnPGMS — Диалог.UA (@Dialog_UA) February 15, 2023

Čtyřiačtyřicetiletá matka dvou dcer Ponomarenko je prvním novinářem, který dostal v Rusku takto tvrdý trest za tzv. šíření fake news o ruské armádě. Kromě toho má pět let zakázáno věnovat se žurnalistice.

Vyšetřovatelé jí kladou za vinu, že na kanálu Telegram rozšiřovala fotografie mariupolského divadla, které podle jejího tvrzení měla rozbombardovat ruská armáda.

Ponomarenko je kmenovou reportérkou sibiřského zpravodajského serveru RusNews. V minulosti kritizovala místní politiky i prezidenta Putina, policie jí několikrát vyhrožovala. Po zatčení byla psychicky i fyzicky týrána a podřezala si žíly. Posléze byla propuštěna do domácího vězení. Nyní ji ale od soudu odvedli v poutech rovnou do cely, kde by měla strávit příštích šest let. (Novaja gazeta)