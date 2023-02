„Miliony pro Pavla jsou okrajová záležitost. Stačí mi, aby to byl slušný člověk,“ říká mecenáš Libor Winkler. „Nevím, co bychom za to měli chtít, co by nám Hrad měl zařídit. Nemám absolutně žádné ambice, nechci žádné posty v bankovních radách, tam mě v životě nikdo neuvidí.“