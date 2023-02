Nyní dostává slovo obžalovaný Feri. Soudkyně ho napomenula za to, že položil návodnou otázku. „Nebylo to třeba tak, že se do postele nemusela dostávat, protože tam seděla,“ zeptal se. Feri poté už otázku neopakoval.

Feri se dál doptává na rozpor mezi tím, že poškozená uvedla, že si vyčítala, že se víc nebránila, a zároveň svědkyně řekla, že projevila nesouhlas. Svědkyně na to odpověděla, že ví, že už proti líbání vyjádřila nesouhlas.

Podle Feriho vyjádření jsou ve výpovědi svědkyně značné rozpory. Zmiňuje například pocity viny, o kterých se měla své kamarádce zmínit. Poškozená zároveň dříve uvedla, že se jí o pocitech viny nezmiňovala.

Dále Feri poukazuje na to, že nejsou jasné zdánlivě nepodstatné detaily. Například to, zda byla lahev podaná poškozené zavřená, nebo otevřená a zda z ní i Feri nepil. Tím výslech svědkyně skončil.