Svědkyně: Naše ne ale bylo vždycky naše ne

Nyní pokládá další otázky druhý Feriho obhájce Václav Kučera. Ptal se svědkyně například na to, jak se chovala poškozená žena, která vystupuje pod jménem Monika, opilá. Jeho poslední otázka míří na to, jak svědkyně vnímala to, že Monika přespává u Feriho, když dosud u žádných kluků příliš nepřespávala.

Svědkyně odpovídá, že to tak není a byly situace, kdy by byly s někým sami. „Naše ne ale bylo vždycky naše ne,“ uvedla.