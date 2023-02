„Poskytovala jste někdy Monice alibi, že spí u vás, když spala jinde?“ ptá se nyní obhájkyně Feriho

„Poskytovala jste někdy Monice (jméno je změněné) alibi, že spí u vás, když spala jinde?“ ptá se nyní obhájkyně Feriho Zuzana Smítková. A pokračuje otázkami na vztahy poškozené s jejími rodiči. Doptává se i na to, jak společně trávili víkendy.

„Přišlo vám to pravděpodobné?“ ptá se Smítková na to, jak svědkyně hodnotí výpadky paměti poškozené. Svědkyně odpovídá, že si nemyslí, že by se Monika přivedla do takového rozpoložení, kdyby se to nestalo. Konkrétně mluví o telefonátu, který svědkyně vedla s poškozenou večer po události.

O nepříjemných zkušenostech s Ferim slyšela svědkyně i od dalších dívek. „Byla jsem znechucená, ale ne překvapená,“ doplňuje na otázku, jak vnímala články v médiích.

„Nikdy se jí (poškozené) nelíbil, imponoval jí, ale nikdy s ním nic mít nechtěla,“ popisuje svědkyně. Dále se vyjadřuje v reakci na otázky obhajoby o povahových rysech poškozené, především zdůrazňuje její upřímnost i schopnost odmítnout.