Svědkyně: Poškozená měla strach a bála se reakce veřejnosti

Vydané články byly impulzem pro nahlášení, odpovídá svědkyně druhé poškozené na otázku soudkyně Hájkové, proč se rozhodla nahlásit, co se stalo. Také uvádí, že poškozená žena, která vystupuje pod jménem Monika, měla strach a bála se reakce veřejnosti.

Z její strany tam byla podle svědkyně snaha to nějak uzavřít a mluvit o tom, co se stalo s obžalovaným, proto byli podle ní v kontaktu i po tom, co k posuzovanému jednání došlo.

„Monika se bála, aby neočekával něco víc,“ popisuje svědkyně, Feri na to měl odpovědět, co by jako měl očekávat, s narážkami na to, že má pubertální problémy.

„Jak byste popsala psychický stav poškozené?“ ptá se nyní státní zástupkyně Gřivnová. Svědkyně vypovídá, že měla dřív poruchy příjmu potravy, ale v době, kdy ke znásilnění mělo dojít, už to měla vyřešené.

O údajném znásilnění věděli i všichni její důležití partneři, popisuje dále svědkyně, tentokrát v reakci na dotaz zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší.