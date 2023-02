Před Bílým domem se na Sv. Valentýna objevila růžová srdce

První dáma USA Jill Biden oslavila dnešní svátek Valentýna velkými růžovými srdci na trávníku Bílého domu. „Dotkněte se dnes těch druhých otevřeným srdcem a podejte jim pomocnou ruku,“ vzkázala ze svého twitterového účtu.

This Valentine’s Day, I hope you reach out to each other with open hearts and helping hands. 💕 pic.twitter.com/jCUeHqmoXf

— Jill Biden (@FLOTUS) February 14, 2023