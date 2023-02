Svědkyně poškozené: Já vím jen to, že Monika co nejrychleji utekla

Jako další vypovídá svědkyně druhé poškozené. S Ferim se zná osobně z jednoho koncertu, je ale především blízkou přítelkyní jedné z poškozených, konkrétně dívky, která v textu Deníku N a Alarmu vystupuje jako Monika.

Svědkyně vypovídá, že jí Monika řekla, že s ním byla v pokoji a on ji začal líbat a ona projevila jasný nesouhlas. Poté popisuje, že jí kamarádka vyprávěla o tom, že jí podal pití, po kterém měla výpadky paměti. „Já vím jen to, že Monika co nejrychleji utekla,“ řekla k jejímu odchodu z Feriho bytu. Feri dnes již dříve odmítl, že by používal drogy.

„Připouštěla, že by tam přespala,“ odpověděla na otázku předsedkyně senátu, zda počítala s tím, že by mohla u Dominika Feriho přespat.

„Vím, že ji líbal, že ji osahával, sahal jí pod triko, že ji orálně uspokojoval a strkal jí prsty do vaginy. „Od začátku tam byl nesouhlas,“ doplňuje svědkyně.